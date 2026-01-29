ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Добровольцы "Буревестника" уничтожили транспорт ВСУ под Краматорском

Вместе с тем российские бойцы сорвали снабжение и ротацию сил противника, заявили в Минобороны
Редакция сайта ТАСС
02:03
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Расчеты полка войск беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса группировки войск "Юг" уничтожили автотехнику ВСУ, сорвав снабжение и ротацию сил противника на краматорском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов в составе полка войск беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса Южной группировки войск, действуя на краматорском направлении специальной военной операции, уничтожили украинский пикап и грузовой автомобиль Steyr производства Австрии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оба транспортных средства использовались украинскими формированиями для доставки на передовую боеприпасов и материальных средств, а также для проведения ротации. 

