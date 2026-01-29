Над регионами России за ночь сбили девять украинских беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили четыре БПЛА

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Ростовской области, по два БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым и один над территорией Воронежской области", - сообщили в военном ведомстве.