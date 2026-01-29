Экс-солдат ВСУ уверен, что украинские руководители сбежали из Запорожья

Они первые "тикают", рассказал военный с позывным Пух

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Украинские власти подконтрольного Киеву города Запорожье, вероятнее всего, сбежали первыми при приближении российской армии. Об этом сказал ТАСС бывший солдат ВСУ с позывным Пух, сдавшийся в плен ВС РФ и вступивший в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря.

"Власть, скорее всего, уже ушла. Они первые "тикают". А мирных жителей, наверное, [насильно] эвакуируют, выталкивают, забирают. Кто может, спрятался", - отметил он.

Доброволец считает, что в городе остались в основном пожилые люди.

"Пенсионеры, скорее всего, не хотят уезжать, потому что, как везде я видел, пенсионеров попробуй вытолкать. Они дорожат своим жильем. У кого хозяйство - не хотят бросать", - добавил он.

Ранее Пух рассказал ТАСС что большинство жителей Запорожья уехали за границу или мобилизованы сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов), осталась лишь треть населения. Бойцы добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря воюют вместе с российскими военными в Запорожской области.

27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что передовые подразделения группировки "Днепр" находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожья.