Младший сержант Зимин спас подразделение от атаки дронов ВСУ

Военный ВС РФ с помощью РЭБ подавил радиочастоты беспилотников противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Младший сержант ВС РФ Илья Зимин в ходе несения боевого дежурства по обнаружению воздушных целей противника спас подразделение от налета беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 11 февраля 2026 года

"Младший сержант Зимин незамедлительно оповестил личный состав взвода и с помощью средств РЭБ подавил радиочастоты. В результате профессиональных действий младшего сержанта Зимина взвод своевременно покинул опасную зону, а FPV-дроны противника не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны рассказали о подвиге сержанта Ильнура Сайфуллина. "Сержант Сайфуллин, применяя накопленный опыт, в условиях массированного применения противником БПЛА, подчиненным расчетом боевой машины отразил атаки националистов. Под руководством военнослужащего также были уничтожены вражеский минометный расчет и личный состав ВСУ", - отметили там.