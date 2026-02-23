Герой России Соколов: на СВО поразили агродрон ВСУ из снайперской винтовки с 300 м

Заместитель начальника департамента по координации стратегических инициатив управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству добавил, что новые винтовки отличаются большей скорострельностью, что имеет большое значение в борьбе с беспилотниками

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие поразили на СВО агродрон ВСУ из снайперской винтовки с 300 м. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника департамента по координации стратегических инициатив управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Герой России Николай Соколов.

"Поражали цель на расстоянии до 300 метров - большой агродрон, который переносит танковые мины, большие заряды, и осуществляет бомбардировку. Ребята стреляли из [винтовки] с продольно скользящим затвором", - сказал Соколов, участник кадровой программы "Время героев".

Также он рассказал, что снайпинг в ходе СВО претерпел несколько этапов изменений, в том числе из-за применения противником БПЛА. Снайперы стали выполнять задачи по прикрытию неба от дронов ВСУ. "Сейчас ребята выполняют задачи по закрытию неба, по борьбе с беспилотниками, потому что у ребят колоссальный опыт. Конечно, применяется уже другое вооружение. Если в 2023 году мы мечтали о винтовках с продольно скользящим затвором с калибром 338 Lapua Magnum или 375 СheyTac, то сейчас возвращаемся к полуавтоматическим винтовкам", - сказал Соколов, добавив, что новые винтовки могут уступать в точности и дальности стрельбы применявшимся раньше, но зато отличаются большей скорострельностью, что имеет большое значение в борьбе с беспилотниками.