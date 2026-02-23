ТАСС: ВС РФ частично уничтожили боевиков украинского элитного полка

Они оказались под ударами в Николаевке Днепропетровской области

Авиабомбы ФАБ-500 © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Уцелевшие боевики элитного штурмового полка "Шквал", которые были отведены с линии фронта в тыл Днепропетровской области, частично уничтожены ударами ФАБ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В тыловых районах Днепропетровской области ФАБами частично уничтожены боевики полка "Шквал". Речь идет о тех, кто выжил под ударами наших ВКС у линии фронта и был выведен в тыл", - сообщили в силовых структурах.

В частности, под ударами оказались боевики в населенном пункте Николаевка Днепропетровской области.