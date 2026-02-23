ВС РФ уничтожили два бронетранспортера ВСУ на участке, ведущем на Константиновку

В Минобороны сообщили, что операторы беспилотных систем уничтожили склад материальных средств противника на константиновском направлении

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили два бронетранспортера ВСУ - американского и британского производств - на участке дороги, ведущей в сторону населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили бронетранспортер М-113 американского производства. Противник бросил технику на одном из участков дороги, ведущей на Константиновку. А операторы беспилотных систем российских войск уничтожили ее несколькими точными попаданиями", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что операторы беспилотных систем также обнаружили ротацию противника на бронетранспортере FV-103 Spartan британского производства. "Противник пытался маневрировать, чтобы увернуться от беспилотника российских войск. Но попытка была безуспешной: цель уничтожена вместе с живой силой", - добавили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что операторы беспилотных систем уничтожили склад материальных средств ВСУ на константиновском направлении. "Противник совершал выгрузку груза на склад. Координаты были переданы операторам беспилотных систем, которые первым попаданием вскрыли ворота гаража, переоборудованного под склад. Вторым попаданием уничтожили его", - говорится в сообщении.