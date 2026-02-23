Путин: бойцы СВО на передовой твердо стоят за Россию

Они действуют слаженно и четко, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские военные в зоне специальной военной операции действуют слаженно и четко, твердо стоят за свою страну. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе вручения госнаград Героям России в Кремле.

"Вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, четко", - сказал глава государства, вручая госнаграды в День защитника Отечества.

Путин подчеркнул, что на передовой в зоне СВО действуют сильные, отважные, самоотверженные люди, солдаты и офицеры вооруженных сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений.

"Еще раз поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. И с присуждением высоких государственных наград", - добавил президент.