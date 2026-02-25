Сдавшийся в плен ВС РФ венгр заявил, что обучение в ВСУ делают для отчета Европе

По словам Альберта Романа, в учебном центре им рассказывали о равноправии между женщинами и мужчинами в армейской структуре

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обучение в учебных центрах ВСУ на Украине создано для того, чтобы отчитываться перед спонсирующей Европой. Такое мнение выразил в предоставленном Минобороны РФ видео военный из 14-й бригады ВСУ Альберт Роман, гражданин Венгрии и Украины, сдавшийся в плен на красноармейском направлении.

"Мое мнение, они себе галочки пишут, что да, мы провели обучение. <…> Видеоснимки, которые делали, там с дрона вот эти все петрушки стоят. Это чисто не для бухгалтерии, а отчет перед Европой. Перед той Европой, которая бабло дает им на весь этот абсурд", - сказал он.

По словам пленного, в учебном центре им рассказывали о равноправии между женщинами и мужчинами в армейской структуре, к началу второго месяца - выдали автоматы 70-го года выпуска с 12-ю патронами. Он отметил, что многие обучающиеся в учебном центре были согласны с его мнением о том, что учебные центры на Украине созданы для того, чтобы отчитываться перед спонсирующей Европой.

Роман также рассказал, что когда их уже направили на позиции после 65 дней обучения, никто из солдат ВСУ не знал, какая у них должность. "Я не знаю, кто я такой. Да, фамилию и имя я знаю. Но я разведка, я пехота, я штурмовик? Я не знаю. Нам эту информацию не доводили. Нам дали адрес, ну как адрес, не почтовый адрес, а на карте - вот это здание надо будет туда добраться", - добавил Роман.

Роман был принудительно мобилизован в ВСУ.