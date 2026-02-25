Сдавшийся в плен ВС РФ венгр заявил, что ВСУ не скинули аптечку при его ранении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВСУ не прислали группу эвакуации и даже не скинули аптечку, несмотря на то, что раненый об этом запрашивал. Об этом в предоставленном Минобороны РФ видео рассказал военный из 14-й бригады ВСУ Альберт Роман, гражданин Венгрии и Украины, сдавшийся в плен на красноармейском направлении.

Пленный рассказал, что во время выезда попал под взрыв и был завален обломками дома, под которыми просидел с 22:00 до утра. Несмотря на наличие осколочного ранения, он не мог оказать себе первую помощь, потому что не мог снять броник. Роман заверил, что расцарапал пальцы до костей, когда пытался выбраться из-под обломков.

"Но мне даже аптечку не скинули. Я же просил по рации, скиньте мне аптечку. Я говорю, моя аптечка под обломками. Нет. Я лежал, я просто лежал, я не мог ходить, не мог шевелиться, ничего", - рассказал Роман.

По его словам, лежа в подвале в ожидании эвакуации, ему приходилось пить собственную мочу, потому что командование ВСУ не скидывало им провизию.

Венгр добавил, что российские военные нашли их во время проверки подвалов, и он вместе с сослуживцем сдались в плен. "Дали закурить. Одну пачку выкурил, вторую пачку дали. Накормили, напоили", - отметил Роман. При этом, добавил пленный, когда он попросил у российских бойцов дать ему технической воды, они отнеслись к этому со скепсисом, а вместо этого предложили чай и накормили тушенкой. "Если бы не ваши ребята, я бы там уже сдох. Так что я им благодарен", - подчеркнул пленный.

Роман был принудительно мобилизован в ВСУ.