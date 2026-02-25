Белгородскую область за сутки атаковали более 80 украинских БПЛА

В районе села Чайки из-за атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более 80 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 25 февраля 2026 года

"В Белгородском округе по поселкам Дубовое и Малиновка, селам Никольское, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 9 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В районе села Чайки в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина, транспортное средство повреждено. В селе Никольское от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель, мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях, машина повреждена. В селе Ясные Зори повреждены "Камаз" и одна квартира в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

В Борисовском округе в результате детонации FPV-дрона погиб один человек, еще одного в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль в поселке Борисовка 4 декабря. По Краснояружскому округу в ходе одного обстрела выпущено шесть боеприпасов и совершены атаки 27 беспилотников - повреждено сельхозпредприятие, а также огнем уничтожен автомобиль.

По населенным пунктам Грайворонского округа выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и нанесены удары 27 БПЛА - повреждены квартиры в двух МКД, частные дома, коммерческий объект, автомобили, объект инфраструктуры, газовая труба, хозпостройка. Шебекинский округ атакованы 15 беспилотниками - повреждены частный дом, автомобили, объект инфраструктуры. Над Валуйским, Волоконовским округами подавлены три беспилотника, последствий нет.