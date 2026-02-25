Операторы БПЛА уничтожили КС-19, автомобили и бронемашину ВСУ за Гуляйполем

Также на счету живая сила противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов добровольческого отряда"БАРС-8" из состава группировки войск "Восток" с позывными "Жнец" и "Заря" уничтожили три автомобиля, бронемашину и зенитную пушку КС-19 ВСУ за Гуляйполем в Запорожской области. Видео боевой работы есть в распоряжении ТАСС.

Также на счету операторов живая сила противника. Так, "Жнец" поразил двух укрывавшихся в окопе военнослужащих ВСУ. "Заря" дроном на оптоволокне из засады поразил еще одного солдата противника.

При ведении боевой работы расчеты подразделения БПЛА применяют отечественные средства связи и управления.