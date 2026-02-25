МО: контроль над Графским дает возможность наступления на юг

Речь идет о направлении вдоль реки Северский Донец

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области позволяет российским военным наступать дальше на юг вдоль реки Северский Донец, сообщили в Минобороны России.

"Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе активных и решительных действий в зоне проведения СВО военнослужащие штурмовых групп 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" установили контроль над Графским.

Там уточнили, что расчеты артиллерии оказывали мотострелкам активную огневую поддержку, уничтожая огневые точки и опорные пункты ВСУ. Операторы БПЛА войск беспилотных систем вели круглосуточную воздушную разведку и поражение живой силы, техники, пунктов управления беспилотниками противника, не давая ВСУ возможность осуществлять ротацию. В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север", оттесняя противника, продолжают наступление и расширяют полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.