Поставки востребованной военной техники в ВС РФ выросли на десятки процентов
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 10:02
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поставки в вооруженные силы отдельных востребованных образцов вооружения и военной техники выросли на десятки процентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"Ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой является укрепление обороноспособности и безопасности. Для этого правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию. Работая на победу", - сказал он.