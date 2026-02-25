Поставки востребованной военной техники в ВС РФ выросли на десятки процентов

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность предприятиям, которые изготавливают эту продукцию

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поставки в вооруженные силы отдельных востребованных образцов вооружения и военной техники выросли на десятки процентов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Читайте также Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой

"Ключевым фактором успешного развития страны с сильной экономикой является укрепление обороноспособности и безопасности. Для этого правительство обеспечивает вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию. Работая на победу", - сказал он.