Боец РФ Исаев сбил дрон ВСУ и спас группу от удара артиллерией в Димитрове

Пользуясь моментом отсутствия контроля со стороны противника, штурмовики оперативно покинули укрытие, рассказал командир мотострелкового взвода 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Российский военнослужащий в Димитрове сбил украинский разведывательный беспилотник и спас группу подчиненных от удара артиллерией ВСУ. Об этом рассказал ТАСС сбивший дрон командир мотострелкового взвода 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Игорь Исаев.

"Двигались по сектору группой и уже непосредственно в самом населенном пункте обнаружили дрон-разведчик, забежали в укрытие. Я уже понял, что смотрит широкими лучами в нашу сторону. <...> Я решил проверить свою меткость. Гладкоствольного ружья не оказалось, попробовал попытать счастье со штатного оружия - АК-12. Попал, дрон начал кувыркаться вниз", - рассказал командир.

Пользуясь моментом отсутствия дальнейшего контроля со стороны противника, штурмовики оперативно покинули укрытие. "Понимали, что они видели, в каком квадрате мы находимся, и мы двинулись. Следом по этому квадрату отработала артиллерия противника", - добавил военнослужащий.