Операторы "Рубикона" сожгли танк ВСУ в Днепропетровской области

Первыми ударами операторы дронов-камикадзе вскрыли маскировку боевой машины противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Операторы центра "Рубикон" уничтожили украинский танк Т-64 в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи в лесном массиве вблизи н.п. Великомихайловка в Днепропетровской области оператором центра "Рубикон" было обнаружено тщательно замаскированное укрытие танка Т-64БВ ВСУ. Первыми ударами операторы дронов-камикадзе вскрыли маскировку боевой машины противника. Серией последующих точных ударов танк украинских боевиков был поражен", - сказано в сообщении.

После попаданий в танке началось внутреннее возгорание.