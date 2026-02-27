ВСУ за неделю потеряли свыше 1 260 военных в зоне "Запада"

Уничтожено 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки войск за неделю составили более 1 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1 260 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, включая 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 120 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.