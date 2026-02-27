ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

Также российские войска взяли под контроль Графское, Карповку и Риздвянку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, в том числе Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. ˂...˃ За прошедшую неделю в ходе активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики. ˂...˃ Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области. ˂...˃ Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области", - говорится в сообщении.