ВСУ за неделю потеряли более 1 485 военных в зоне "Севера"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" превысили 1 485 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 485 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены 3 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и материальных средств", - сказано в сообщении.