ВСУ за неделю потеряли свыше 2 480 военных в зоне группировки "Центр"
Редакция сайта ТАСС
09:26
обновлено 09:37
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 2 480 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2 480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 8 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве также сообщили, что нанесено поражение подразделениям бригады спецназначения "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ).