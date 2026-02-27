ВСУ за неделю потеряли более 2 205 военных в зоне группировки "Восток"

Противник также потерял 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля и 9 артиллерийских орудий

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли свыше 2 205 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2 205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 9 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении военного ведомства.