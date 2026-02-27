ВСУ за неделю потеряли более 940 военных в зоне Южной группировки

Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ВСУ за неделю потеряли свыше 940 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Южная". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, 37 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства. Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении.