ВСУ за неделю потеряли до 355 военных в зоне группировки "Днепр"
09:27
обновлено 09:32
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств", - сказано в сообщении.