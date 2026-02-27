ВСУ за неделю потеряли до 355 военных в зоне группировки "Днепр"

Потери ВСУ составили 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр" составили до 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств", - сказано в сообщении.