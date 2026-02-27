Средства ПВО за неделю сбили 2 041 беспилотник ВСУ

Противник потерял 50 снарядов системы HIMARS и 5 ракет большой дальности "Фламинго"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за неделю 50 снарядов системы HIMARS, 5 ракет большой дальности "Фламинго", а также 2 041 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и 5 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2 041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117 806 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 911 танков и других боевых бронированных машин, 1 674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 506 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 388 единиц специальной военной автомобильной техники.