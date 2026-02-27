В ДНР сообщили, что бойцы "Запада" перемололи бригаду охраны Генштаба ВСУ

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что за последнюю неделю было уничтожено более 200 единиц техники противника

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" ликвидировали бригаду охраны Генштаба ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Если брать направление, на котором работает группировка "Запад", то за последнюю неделю группировка перемолола целую бригаду охраны Генерального штаба украинских вооруженных формирований", - сказал Кимаковский.

Он добавил, что за этот период уничтожено более 200 единиц техники ВСУ.