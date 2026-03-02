Прапорщик Цхай вынес на себе двух раненых под огнем противника

В Минобороны РФ также рассказали о подвиге лейтенанта Джамшеда Гадоева, который помог уничтожить большую часть подкрепления противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Прапорщик ВС РФ Никита Цхай в ходе выполнения боевой задачи по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения стабилизировал состояние раненых товарищей и под минометным обстрелом вынес их на себе. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным министерства, в ходе движения к товарищам Цхай неоднократно подвергался атакам ударных БПЛА противника. "Добравшись до двух раненых военнослужащих, Никита оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал их состояние. При подготовке к транспортировке противник начал минометный обстрел. Невзирая на опасность, прапорщик Никита Цхай лично эвакуировал на себе двоих раненых боевых товарищей", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали, что военнослужащие были незамедлительно отправлены в медицинские учреждения, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Благодаря мужеству и самоотверженности Цхая были спасены жизни российских военнослужащих.

В Минобороны также рассказали про подвиг лейтенанта Джамшеда Гадоева, который со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по овладению позициями противника. Штурмовики скрытно подобрались к вражеским позициям и в кратчайшие сроки заняли их, уничтожив врага. Во время разведки Гадоев заметил приближение вражеского подкрепления, которое планировало вернуть утраченные позиции. "Джамшед Гадоев связался с вышестоящим командованием, и по противнику открылся артиллерийский огонь. Благодаря корректировке огня большая часть вражеского подкрепления была разбита, а оставшаяся часть была уничтожена личным составом штурмовой группы вблизи позиций", - уточнили в Минобороны.

Там отметили, что благодаря профессионализму и грамотным действиям Гадоева штурмовая группа овладела новыми важными рубежами без потерь среди личного состава.