ТАСС: из ВСУ массово бегут офицеры и солдаты с опытом АТО

Это все происходит в том числе на фоне того, что командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украинские военнослужащие с опытом ведения боевых действий в ходе АТО - так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе - массово покидают ряды ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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"В ВСУ началась тенденция по массовому бегству офицеров и националистов с опытом АТО. Общение с дезертирами показало, что их мотивы ничем не отличаются от насильно мобилизованных: общая усталость от войны, низкие зарплаты, постоянные поборы в частях, неуважение со стороны старших начальников и прочее", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это все происходит в том числе на фоне того, что командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия.

"Сегодня же для украинских националистов нет безопасных участков фронта. В любой момент наши штурмовые группы могут начать наступление на самых разных направлениях - этого больше всего и боятся опытные украинские националисты, которые понимают, что их ждет в случае реального участия в боевых действиях", - добавил представитель силовых структур.