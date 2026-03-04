Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за 4 часа сбили 34 БПЛА

В частности, силы ПВО работали над территорией Крыма, Белгородской области, Краснодарского края и Чечни

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Силы ПВО с 16:00 до 20:00 сбили 34 украинских БПЛА над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

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"4 марта текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА - над акваторией Черного моря, 5 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА - над территорией Республики Крым, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Краснодарского края и один БПЛА - над территорией Республики Чечня", - сообщили там.