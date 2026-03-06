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В Подмосковье приземлилась вторая группа вернувшихся из плена военных РФ

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих
Редакция сайта ТАСС
06 марта, 17:40
© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, приземлились в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

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В Минобороны РФ сообщали, что 6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

5 марта в Россию вернулись 200 военнослужащих. 

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