В Подмосковье приземлилась вторая группа вернувшихся из плена военных РФ
Редакция сайта ТАСС
06 марта, 17:40
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, приземлились в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.
В Минобороны РФ сообщали, что 6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
5 марта в Россию вернулись 200 военнослужащих.