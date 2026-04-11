ТАСС: мошенник на Украине, притворяясь адвокатом, сдает мужчин ТЦК

"Адвокату" уже начали поступать угрозы от родственников мобилизованных, а у обычных украинцев отношение к нему еще хуже, чем к "людоловам", отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Мужчина, задержанный и отпущенный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), стал под видом адвокатской помощи сдавать адреса подлежащих службе украинцев. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Уроженец Волчанского района Виктор Осик переехал в Тернопольскую область, где еще в 2 марта 2025 года был задержан сотрудниками ТЦК. Однако вместо мобилизации в ВСУ, он начал "адвокатскую практику": за умеренную сумму денег Осик предлагает мужчинам получить законные основания для отсрочки. После того, как стороны договариваются о встрече, вместо адвоката приходят "людоловы", - сказал собеседник агентства.

В отдельных случаях уроженец Волчанска "сообщает сотрудникам ТЦК адрес фактического местонахождения уклониста", добавил собеседник.

"Адвокату" уже начали поступать угрозы от родственников мобилизованных, а у обычных украинцев отношение к нему еще хуже, чем к "людоловам", - отметили силовики.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. В обществе появился термин "бусификация", а самих сотрудников ТЦК называют "людоловами".