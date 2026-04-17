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МО РФ показало кадры установления контроля над Зыбино в Харьковской области

На видео продемонстрирована работа российских артиллеристов и операторов беспилотников по уничтожению пунктов временной дислокации, техники с живой силой, склада материальных средств и укрытий ВСУ
Редакция сайта ТАСС
17 апреля, 10:27
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© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кадры установления контроля над населенным пунктом Зыбино в Харьковской области опубликовало российское военное ведомство.

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"Подразделения группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Зыбино Харьковской области. Населенный пункт Зыбино расположен на правом берегу реки Волчья Харьковской области", - говорится в сообщении с предоставленными кадрами.

На видео продемонстрирована работа российских артиллеристов и операторов беспилотников по уничтожению пунктов временной дислокации, техники с живой силой, склада материальных средств и укрытий ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Зыбино.

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