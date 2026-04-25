ТАСС: ВСУ хотели использовать Бочково для ударов по тылам ВС РФ у Волчанска

Группировкой войск "Север" установлен контроль над селом Бочково в Волчанском районе Харьковской области

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Подразделения ВСУ намеревались использовать Бочково для ударов по тылам российских войск в районе Волчанска. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 25 апреля 2026 года

Ранее в Минобороны России сообщили, что группировкой войск "Север" установлен контроль над селом Бочково в Волчанском районе Харьковской области. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса ВС РФ выбили из населенного пункта боевиков 159-й механизированной бригады ВСУ.

"Населенный пункт был форпостом противника на северном берегу реки Волчья. Враг намеревался использовать Бочково для ударов по тылам наших войск в районе Волчанска, а также потенциальной заброски диверсионно-разведывательных групп на данном участке фронта. Для удержания села враг не жалел личного состава: из 10 украинских военнослужащих, форсировавших реку Волчья на данном участке фронта, до подвалов жилых строений Бочково добирался лишь один солдат ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Установление контроля над селом Бочково способствует расширению полосы безопасности возле российской границы, добавили силовики.