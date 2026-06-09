Средства ПВО РФ за день сбили 292 украинских БПЛА

Их уничтожили в период с 08:00 мск до 20:00 мск

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Средства ПВО 9 июня уничтожили над регионами России и над акваторией Черного моря 292 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над несколькими областями, в том числе над Курской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Калужской, Орловской и Тульской. Кроме того, средства ПВО нейтрализовали и уничтожили БПЛА над территориями Московского региона и Краснодарского края. Также были сбиты дроны над Крымом и Черным морем.