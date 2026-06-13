ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ
Редакция сайта ТАСС
13 июня, 09:05
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по местам временной дислокации пехоты в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, артиллерией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил РФ также было нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, указали в ведомстве.