ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские силы также нанесли поражение по местам временной дислокации пехоты в 142 районах, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры противника, а также по местам временной дислокации пехоты в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, артиллерией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил РФ также было нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, указали в ведомстве.