Замглавы МО Евкуров назвал обязанностью командира быть в окопах со своими солдатами

Замминистра обороны РФ рассказал, что и министр обороны Андрей Белоусов, и начальник Генштаба Валерий Герасимов, и все заместители министра, при всей своей занятости, постоянно работают непосредственно в войсках

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обязанность любого должностного лица - быть в окопах со своими подчиненными, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью "Комсомольской правде".

"Первое - это обязанность любого командира, любого должностного лица. И министр обороны Андрей Рэмович Белоусов, и начальник Генштаба Валерий Васильевич Герасимов, и все заместители министра, при всей своей занятости, постоянно работают непосредственно в войсках. И когда там видят, что прибыл замминистра обороны, или командующий, конечно, на солдат, офицеров это действует мобилизующе", - сказал Евкуров.

Замминистра подчеркнул, что он, как отвечающий за боевую и физическую подготовку в войсках, просто обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаживания и восстановления боеспособности. Просто не может там не быть по должностным обязанностям.