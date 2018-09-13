Российским ударным вертолетам Ка-52 повысят дальность оружия

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по увеличению дальности применения оружия ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ведутся в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

ТАСС рассказывает о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 и его технических характеристиках

Прыжок "Аллигатора" ТАСС рассказывает о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 и его технических характеристиках

"Вертолет Ка-52, как и все машины, выпускаемые холдингом, имеет большой модернизационный потенциал. В рамках проводимых работ планируется увеличить дальность применения вооружения и унифицировать его с другими типами ударных вертолетов российского производства", - сказали в холдинге. В компании не уточнили, о каких ракетных комплексах идет речь.

Также ведутся работы по оснащению Ка-52 "новейшим радиоэлектронным оборудованием и современным бортовым комплексом обороны", добавили в "Вертолетах России".

Сейчас Ка-52 может применять ракеты "Вихрь-1" из состава противотанкового комплекса "Вихрь-М" с максимальной дальностью действия 10 км. Как сообщил летом прошлого года заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, российские вертолеты Ми-28Н и Ка-52 успешно применяли "Вихрь" в рамках антитеррористической операции в Сирии.

По данным открытых источников, Ка-52 наряду с Ми-28Н, Ми-35 и Ми-8АМТШ должен в перспективе вооружаться новым универсальным ракетным комплексом "Гермес-А" с дальностью поражения целей до 20 км. Заявлялось, что серийное производство "Гермеса-А" начнется еще в 2011-2012 годах.