Отряд Северного флота в ходе "Востока-2018" спас в Беринговом море условно аварийное судно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов Северного флота, участвующих в маневрах "Восток-2018", провел в Беринговом море учения по спасению судна, условно терпящего бедствие в районе трассы Северного морского пути. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"В учениях были задействованы экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", больших десантных кораблей "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательного буксира "Памир" и дизель-электрического ледокола "Илья Муромец", - уточняется в сообщении, поступившем в ТАСС.

Для определения точных координат "терпящего бедствие" судна был использован поисково-спасательный вертолет Ка-27, экипаж которого также отработал задачи по подъему с поверхности моря людей. "Аналогичные задачи выполнил и экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков", прибывший в указанный район. На воду были спущены быстроходные моторные лодки БЛ-680, которые в кратчайшие сроки доставили на борт противолодочного корабля условных пострадавших", - отметили в пресс-службе.

Моряки с судна "Памир" и ледокола "Илья Муромец" отработали тушение пожара на "терпящем бедствие" судне и его буксировку.

Силы Северного флота участвуют в маневрах "Восток-2018" в составе арктической группировки. С 8 августа корабли и суда прошли более 4 тысяч морских миль и провели в Арктике ряд учений.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.