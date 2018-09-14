МО РФ изучает данные экс-министра госбезопасности Грузии о лаборатории США в республике

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ изучает опубликованные на сайте бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе документы по военно-биологической программе США. Об этом заявили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что "результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности".

По данным Минобороны России, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.