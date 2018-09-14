Умер советник гендиректора "Ил" Вадим Кучеров

В компании отметили, что Кучеров внес огромный вклад в развитие отечественного авиастроения. Так, под его руководством было налажено производство уникальных крыльев для самых крупных в мире транспортных самолетов Ан-124 и Ан-225, а также выпуск Ил-76, Ил-78, Ил-114, которые успешно продолжают эксплуатироваться как в России, так и за рубежом.

"Вадим Петрович - это эпоха <...> Он до последних дней трудился на благо российской авиации. Он навсегда останется в нашей памяти как великий профессионал, труженик, замечательный человек и коллега. Для всего нашего коллектива, для всего российского авиастроения это большая утрата", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Ил" Алексея Рогозина.

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Советник генерального директора ПАО "Ил" Вадим Кучеров умер в Москве в возрасте 77 лет в результате болезни. Об этом сообщается в пресс-релизе "Ил".

Кучеров родился 7 сентября 1941 года в городе Арамиль Сыретского района Свердловской области в семье летчика-инструктора. Учился в Куйбышевском авиационном институте, работал на летно-испытательной станции Ташкентского авиационно-производственного объединения им. В.П. Чкалова.

В 1989 году был назначен заместителем гендиректора по производству, в 1993 году - главным инженером предприятия. В 1996 году стал гендиректором Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова. Кучеров участвовал в создании Ил-114Т, а также в работах по снижению трудоемкости производства Ил-76. При его участии создавалась глубокая модернизация самолета Ил-76МФ с ремоторизацией двигателей. В 2005 под его руководством в серию вошла модификация самолета Ил-76 с двигателями ПС-90 по заказу авиакомпании "Волга-Днепр" - Ил-76ТД-90ВД.

Как рассказали в пресс-службе, с 2007 года Кучеров в должности заместителя гендиректора - директора производства возглавлял на "Ил" работу по ремонту самолетов Ил-76, принимал активное участие в работах по Ил-38 и Ил-38. С 2013 года занимал должность советника заместителя гендиректора по персоналу и административному управлению в Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Мехнат шухрати", почетным знаком "Почетный авиастроитель", почетными званиями "Ветеран труда", "Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан". В декабре 2017 года был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.