Спасатели РФ и КНР отработали тушение пожара на судне вблизи строящегося моста через Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Участники российско-китайских учений потушили условный пожар на судне, которое в соответствии со сценарием находилось вблизи строящегося трансграничного автомобильного моста через Амур. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

"Международные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проводились по инициативе Главного управления МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянского управления морской безопасности. По замыслу учений, в районе строящегося моста через реку Амур произошло столкновение пассажирского судна "Лункэ-203" (КНР) и российского судна, задействованного на строительстве моста. При столкновении пассажирское судно получило серьезные повреждения, рулевое устройство вышло из строя, судно потеряло управление, российское судно также потеряло управление, его течением относит к строящемуся мосту, кроме того, на судне возник пожар. <...> Совместными усилиями чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать", - говорится в сообщении.

В комплекс спасательных мероприятий, которые было необходимо отработать, вошли эвакуация 30 пассажиров с охваченного огнем судна, тушение пожара, экстренная помощь пострадавшему и его эвакуация. "Все это время экипаж продолжал бороться с огнем, но безуспешно. Огонь не удалось локализовать, при этом существует угроза взрыва газожидкостной смеси. Два члена экипажа вынуждены покинуть судно, прыгнув в воду; три члена экипажа китайского корабля также покидают поврежденное судно", - добавили в ведомстве.

В тушении огня была задействована авиатехника - самолет БЕ-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолеты Ми-8 МЧС России и Амурской авиабазы с водосливными устройствами, суда управления морской безопасности КНР и пожарный катер "Брандмейстер". Всего в учениях участвовали более 300 человек и около 50 единиц техники.

"Все этапы взаимодействия при чрезвычайной ситуации мы отработали. Это и оповещение, и передача информации, и проведение аварийно-спасательных работ, и тушение огня. Учения прошли на высоком уровне", - сказал начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

Трансграничный автомобильный мост через Амур, который свяжет российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, начал строиться в конце 2016 года. Его общая длина составит более 1 км, пять опор расположатся на российской стороне, пять - на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения. Срок сдачи объекта - декабрь 2019 года.