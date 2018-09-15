Расчеты ЗРК "Бук-М3" ЗВО впервые проведут боевые пуски на учениях на полигоне Капустин Яр

Арктика сегодня

Учебный корабль "Перекоп" завершил первый в своей истории переход по Севморпути

На его борту были курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и владивостокские нахимовцы, проходившие практику

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