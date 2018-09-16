Фрегат ЧФ зашел на остров Порос в честь 190-летия дипотношений России и Греции

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота зашел на греческий остров Порос, визит приурочен к 190-летию дипломатических отношений России и Греции, говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" совершил деловой заход на остров Порос (Греция). Визит российского корабля приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений. В ходе пребывания экипажа фрегата "Адмирал Эссен" на греческом острове запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции", - сообщили в пресс-службе.

Визит продлится до 19 сентября. Для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по достопримечательностям острова.