Шойгу пообещал, что масштабные маневры войск будут проводиться в России каждый пять лет

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Масштабные маневры войск будут проводиться в России каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1" .

По его словам, проведение масштабных маневров войск "Восток-2018" было запланировано в 2017 году. "Когда мы утверждаем у Верховного главнокомандующего план проведения крупных мероприятий следующего года, дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план - это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", - сказал Шойгу.

По его словам, госпрограмма вооружения рассчитана на десять лет, поэтому нужны какие-то промежуточные точки отсчета. "Потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота надо понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас действительно в порядке", - отметил Шойгу.

Маневры войск "Восток-2018" проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана.

К маневрам привлечены органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть органов военного управления и войск Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушчо-космических сил. В общей сложности задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов обеспечения.