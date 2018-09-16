Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов

ТАСС, 17 сентября. В Туле умер главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Владимир Кузнецов, сообщил ТАСС представитель предприятия.

"Владимир Маркович Кузнецов скончался 14 сентября. Прощание состоится в понедельник в большом зале Всехсвятского кафедрального собора в Туле ", - сказал представитель Конструкторского бюро.

Владимиру Кузнецову было 79 лет. Похороны пройдут 17 сентября на Почетной аллее Смоленского кладбища в Туле.

Конструкторское бюро было основано в 1927 году при Тульском оружейном заводе. Предприятие разрабатывает артиллерийские, противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, танковое, стрелково-пушечное, гранатометное вооружение.