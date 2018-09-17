Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольских учениях в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольских учениях "Селенга-2018", которые пройдут в октябре на полигоне "Бурдуны" в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ВВО началась подготовка к международному учению "Селенга-2018". В текущем году оно состоится на полигоне "Бурдуны" в Бурятии в первой половине октября. Всего к маневрам планируется привлечь порядка 1 тысячи военнослужащих. В ходе активной фазы учения военнослужащие стран-участниц отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом", - говорится в сообщении.

"Ранее в ходе планирующих конференций делегации ВВО и представители Министерства обороны Монголии утвердили сценарий "Селенги-2018", а также замысел, сценарий предстоящего мероприятия, порядок перемещения и размещения подразделений Вооруженных сил Монголии на территории России, а также перечень культурно-досуговых и спортивных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Также была проведена рекогносцировка районов проведения тактического этапа боевой стрельбы, добавили в ВВО.