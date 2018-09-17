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В Подмосковье начались учения Кантемировской танковой дивизии

В учениях участвуют более тысячи военнослужащих

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более тысячи военных принимают участие в учениях подразделений Кантемировской танковой дивизии в Подмосковье, которые начались в понедельник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Сегодня, 17 сентября, в Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа началось масштабное командно-штабное учение на местности, в котором принимают участие более отысячи военнослужащих и задействовано до 350 единиц вооружения и военной техники", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений военным предстоит отработать управление частями и подразделениями, отразить атаку условного противника и перейти в контрнаступление.

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