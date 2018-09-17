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Каспийскую флотилию ВМФ России подняли по тревоге в рамках проверки боеготовности

В проверке задействовано 100% личного состава флотилии

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вся Каспийская флотилия поднята по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова объявлена учебная тревога. <...> В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии", - сказали в пресс-службе.

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