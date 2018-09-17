Что Минобороны РФ сообщило о ракете, сбившей MH17

Минобороны России определило, какой ракетой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. По данным ведомства, она была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась. ТАСС отобрал главные тезисы, которые были представлены в понедельник на брифинге МО РФ.
Ракету удалось вычислить по серийным номерам
Речь идет о ракете комплекса "Бук", фрагмент которой показала на пресс-конференции в мае 2018 года Совместная следственная группа (ССГ). Тогда же стали известны номера сопла и двигателя. "Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты", — сообщил журналистам начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин. Ранее в Минобороны уже подчеркивали, что она не могла принадлежать ВС РФ, так все ракеты этого года выпуска были утилизированы в 2011 году.
Ракета еще во времена СССР была отправлена на Украину
В архивах Долгопрудненского НИИ были исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер ракеты. Выяснилось, что ее собрали в Долгопрудном 24 декабря 1986 года, а уже 29 декабря отправили ж/д транспортом в войсковую часть 20/152 (сейчас это 223-я зенитная ракетная бригада Вооруженных сил Украины). Она входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР. Эта часть никогда на территорию РФ не выводилась, то есть ракета не могла вернуться на российскую территорию.
"Бук" и ракеты к нему не могли попасть к ополченцам Донбасса
Украина своими заявлениями сама доказала, что ЗРК "Бук" и ракеты для него не могли попасть к ополченцам провозглашенных ДНР и ЛНР, заявил в свою очередь официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Безусловно, мы не обладаем документальной информацией о том, чтобы ополченцы захватили "Буки" или ракеты к ним. Хочу напомнить, что ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских должностных лиц о том, что ни один зенитный комплекс или ракеты не попали к ополченцам. Поэтому я думаю, что Украина сама опровергла такую возможность", — сказал он.
Военные РФ представили аудиозапись, которая доказывает причастность Украины
По словам Конашенкова, разговор украинских военнослужащих на записи происходил в Одесской области в 2016 году во время учений "Рубеж-2016" и был опубликован в украинских СМИ.
"Если так... [синоним слова "собьем" — прим. ТАСС] еще один малайзийский Boeing", — сказал в беседе один из военнослужащих. По данным Минобороны РФ, голос на записи принадлежит полковнику Руслану Гринчаку, который отвечал за противовоздушную оборону в районе крушения.
Видео- и фотоматериалы, которые используются в расследовании международной группы, — фальшивка
По словам Конашенкова, ведомство установило, что ролики о перемещении ЗРК "Бук" из РФ на территорию Украины, представленные ССГ, сфальсифицированы. Российские эксперты пришли к такому выводу после подробного исследования этих роликов. На пресс-конференции, посвященной малайзийскому Boeing, МО представила подробный разбор роликов и доказательства их фальсификации.
Генерал подчеркнул, что российские эксперты, проводящие анализ видеозаписей, обладают очень высокой квалификацией. В частности, был представлен подробный разбор ключевых видеозаписей, регистрирующих маршрут самоходной огневой установки ЗРК "Бук" по украинской территории.
Вся информация, представленная Минобороны, была направлена в Нидерланды
"Все документы переданы нидерландской стороне... Мы бы хотели, чтобы Совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе", — заявил Конашенков.
Альтернативная версия
Другой версии событий придерживается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.
Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.