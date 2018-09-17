Что Минобороны РФ сообщило о ракете, сбившей MH17

Другой версии событий придерживается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.