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Власти Удмуртии подпишут соглашение с "Росконгрессом" о проведении форума оружейников

В соответствии с документом фонд будет в течение пяти лет заниматься организацией этого мероприятия в Ижевске

ИЖЕВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики подпишут пятилетнее соглашение с "Росконгрессом", в соответствии с которым фонд будет в течение пяти лет заниматься организацией форума оружейников в Ижевске. Об этом в понедельник сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на традиционном аппаратном совещании.

"18 сентября нам предстоит подписать соглашение с Росконгрессом. Ближайшие пять лет "Росконгресс" будет организовывать форум оружейников в Ижевске. Это более чем значимое событие: ижевский форум оружейников войдет в федеральный календарь форумов, в деловую повестку страны", - сказал Бречалов.

По словам первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина, всего в форуме примут участие более 500 человек из более чем 25 регионов России.

Согласно данным официального сайта, фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году, это нефинансовый институт развития, крупнейший организатор конгрессных, выставочных и общественных мероприятий в стране. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

О форуме

18 и 19 сентября в Ижевске состоится Форум оружейников России. К участию приглашены представители федеральных и региональных органов власти, руководители и профильные специалисты оружейных предприятий, компании, предлагающие услуги для предприятий ОПК. Ключевыми темами форума станут повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли. Уже подтвердили свое участие: Объединенная Авиастроительная Корпорация, АО "Алмаз Антей", Внешэкономбанк, Промсвязьбанк, ГК "Ростех", ГК "Росатом", ТВЭЛ, Концерн "Калашников", НПО "Конверсия", Союз машиностроителей, Тульский патронный завод, ВОО Федерация высокоточной стрельбы России.

В первый день Форума состоятся дискуссии и обсуждения по вопросам поддержки ОПК, кадровой политики, экспорта, производительности труда, промышленного дизайна и технологий. Итоги работы подведут 19 сентября на пленарном заседании.

В честь профессионального праздника оружейников состоятся выставки военной техники, ретро-автомобилей и оружия, конкурс по стрельбе из пневматики, экспортный акселератор для предприятий ОПК, первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников биатлон фест".

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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