Шойгу заявил, что в Идлибе не будет новой военной операции

"Да", - сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос журналистов, верно ли то, что военной операции в Идлибе не будет.

"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - добавил министр, говоря о том, согласна ли на это сирийская сторона.

Ранее в понедельник министерства обороны России и Турции по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдоган подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Российский лидер сообщил, что Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.

Путин сообщил и о других договоренностях, достигнутых по итогам переговоров с Эрдоганом. Так, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется "осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов - всех оппозиционных группировок". "Контроль в демилитаризованной зоне - организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года - также по предложению турецкой стороны", - добавил президент РФ.

Кроме того, глава российского государства сообщил о подготовке консультаций с руководством Сирии по идее создания демилитаризованной зоны в Идлибе. "В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики, - отметил российский лидер, говоря о подготовке к созданию демилитаризованной зоны. - В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации".

"Россия и Турция подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его формах и проявлениях, - подчеркнул Путин. - По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю".